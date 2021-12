Sonsoles Ónega cae en la inocentada de su equipo: “¿Se va a Estados Unidos?”

Respecto a la fecha en la que se podría alcanzar el pico máximo de contagios por ómicron teniendo en cuenta lo sucedido en Sudafrica, Viso no ha podido establecer una fecha concreta ya que estamos en estaciones y situaciones distintas. Ante lo que sí ha dado su opinión, es la decisión de los Estados Unidos de acortar la cuarentena a cinco días , ya que en nuestro país han demostrado que las personas contagiados por ómicron son contigiosas hasta el décimo tercer día a pesar, de no tener síntomas “No es ahora el momento de tomarlas, hay que restringir las interacciones sociales… Igual cuando baje la incidencia” .

Sonsoles Ónega le ha dado las gracias una vez y se ha despedido de él ante la noticia de su marcha a los Estados Unidos. Una noticia ante la que el médico no ha podido contener la sonrisa ya que se trataba de una inocentada que le habían gastado y que la presentadora se había creído de buena mañana “Yo me lo he creído “se va a Estados Unidos”’. “Tengo el teléfono que me echa humo”, ha asegurado Manuel Viso.