Los vecinos de Albarracín reaccionan a la instalación de cámaras de videovigilancia en el pueblo: “Esto no es un reality”

La decisión del alcalde de Albarracín de acabar con el vandalismo y los botellone s que ponen a diario en peligro el patrimonio artístico de la localidad, instalando 25 cámaras de videovigilancia por el pueblo, han despertado sentimientos encontrados entre los vecinos “Esto no es un reality” .

En un intento de acabar con el vandalismo y los botellones de los jóvenes del pueblo, el alcalde de Albarracín ha decidido instalar 25 cámaras de videovigilancia. Una decisión que tiene un coste de unos 90.000€ y que ha revolucionado a los vecinos, que lo ven como una atentado contra su intimidad. “No me parece que en Albarracín haya vandalismo, hay mucho turismo y se comporta muy bien. Los jóvenes salen los sábados por las noches a tomarse un cubata como todos los jóvenes… Atenta contra la intimidad de las personas”, asegura Julio, un vecino de la localidad que no ve necesario tal medida.