‘Ya es mediodía’ ha dado la voz de alarma ante esta nueva estafa de la que podríamos ser víctimas cualquier persona ya que un alto porcentaje de ciudadanos están esperando un paquete en estos momentos. Según ha explicado Juan Luis Tena , reportero del programa, y víctima de la estafa , se trata de un mensaje que aparentemente no tiene nada malo y que te va a informar de cuando te va a llegar el envio que esperas .

Según ha narrado Tena, él estaba esperando un paquete de algo que compró unos seis día atrás y en el momento que abrió el sms se instaló de forma automática una app corrupta en su teléfono móvil y ya no pudo hacer nada más con él. Intentó por todos los medios eliminar la app que estaba bloqueando el uso de su teléfono, pero ni en la tienda de telefónia pudieron hacer nada. Ante esa situación y viendo que se trataba de una estafa se puso en contacto con su banco para anular sus tarjetas bancarias y tras hacerlo, su móvil le dejó desinstalar la app que contenía el virus.

La clave para detectar el SMS falso

En ‘Ya es mediiodía’ hemos dado la clave para detectar que se trata de un SMS falso y no una notificación de una empresa de mensajería o del mismo Correos. El texto que dice “Tu envio está por llegar, rastrealo aquí” viene sin tildes y es fácil de identificar que no es un mensaje autorizado por la empresa. Luis Rendueles ha advertido también de que además de los datos bancarios también te roban la agenda de contactos y estos pueden convertirse en las nuevas víctimas “Nadie te pide que descargues una aplicación, no la descargues esa es la puerta de acceso”.