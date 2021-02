La estafadora de los muñecos hiperrealistas lanza huevos a un equipo de ‘Ya es mediodía’: “Me estáis arruinando”

Tras varias semanas en busca y captura por estafar miles de euros con la venta de muñecos falsos, la policía no parece haberla localizado, pero nuestra compañera sí. No responde a los requerimientos judiciales ni abre la puerta a la policía para recibir la notificaciones del juzgado, pero los vecino aseguran que Yasmina no solo no se ha ido de Sevilla sino que sigue viviendo en su casa tranquilamente. De hecho, ‘Ya es mediodía’ ha tenido acceso a una fotografía en la que se le ve tomándose algo en una terraza de su barrio.