Gabriel, padre de la niña de 13 años desaparecida en Villanueva de la Cañada: “Estamos muy contentos, ha aparecido y está bien”

“Muy contentos, ha aparecido, está bien, ha sido una fuga voluntaria... no hay agresión ni nada” , con estas palabras le mostraba su alegría Gabriel Cebrián, el padre de la pequeña Lucía de 13 años que desapareció por voluntad propia el pasado miércoles 19 de su domicilio familiar.

La menor ha sido encontrada por las autoridades en una casa de Moralzarzal pero de momento, no ha datos de quién le ha podido ayudar a mantenerse escondida “No tenemos más información, estaba en Morazarzal, en una vivienda y está bien”. Gabriel no ha tenido más información por el momento “Los recursos de la policía no te lo cuentan ni a uno mismo, pero evidentemente tienen unas técnicas muy eficaces”.