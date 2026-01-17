Fiesta 17 ENE 2026 - 20:47h.

Emma García recuerda la incómoda entrevista que le hizo a Julio Iglesias hace 20 años

Continúa el revuelo que existe en torno a Julio Iglesias después de que dos mueres hayan decidido denunciar al cantante por un presunto delito de acoso agresión sexual. Desde que se diera a conocer esta noticia, muchas son las voces que han salido a la luz para opinar al respecto o incluso para hablar de su experiencia con el artista (como es el caso de Vaitiare, expareja de Julio). En este sentido, Emma García se pronuncia en 'Fiesta' sobre la incómoda entrevista que le hizo a Julio Iglesias hace unos años.

En verano del año 2002, Emma García entrevistó a Julio Iglesias para el programa que presentaba por aquel entonces en las tardes de Telecinco, 'A tu lado'. 'Fiesta' ha reproducido un fragmento de esta conversación que mantuvieron la presentadora y el cantante, y que ha circulado por las redes en los últimos días. Emma García se pronuncia al respecto no sin antes confesar que tiene ganas de volver a ver esta entrevista y decir lo que sintió y vivió cuando coincidió con el artista, hace ya veinte años.

Emma García cuenta cómo se sintió durante la entrevista

'Fiesta' ha vuelto a mostrar la entrevista que Emma García le hizo a Julio Iglesias allá por el año 2002 y que ahora, 20 años después, se ha hecho viral en redes sociales por los gestos del cantante hacia la periodista. Emma García, que llevaba 20 años sin ver la entrevista, ha visionado el momento y ha reaccionado:

"Yo acababa de llegar a Telecinco, presentaba 'A tu lado' y entonces me dicen que tengo que ir a entrevistar a Julio Iglesias. Yo me presenté, entrevista en mano, con la preocupación y el objetivo de hacer un buen trabajo porque acababa de llegar a la cadena y quería quedarme. Mi preocupación era cómo hacerle una buena entrevista a un señor de la edad de mi padre del que ya me habían avisado que me iba a vacilar; hasta ahí es lo que yo recuerdo, tampoco os puedo decir que recuerde mucho más".

Pese a que Emma ha reconocido que se sintió muy "vacilada" por el cantante, lo cierto es que en su opinión Julio no se sobrepasó con ella y se limitó a representar su papel de "juguetón":

"Esto es una anécdota en comparación a todo lo que se está diciendo, es verdad que me vaciló todo lo que quiso y más, pero yo no me sentí agobiada. Es verdad que a mí no me gusta que me toquen, y mucho menos la cara, pero en mi caso me sentí vacilada, no agredida. No tengo la sensación de que él pretendiera ir a ningún sitio, de verdad que es una absoluta anécdota, él era Julio Iglesias y hacía tantas entrevistas que lo quería era juguetear para no ser monótono. Sí os reconozco que lo de la barbillita no me gustó porque no me gusta que invadan mi espacio".