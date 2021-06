Tomás Gimeno no pudo lastrar al fondo bultos grandes: “Dentro del agua, la botella no pesa suficiente como para usarla así”

Aunque se ha demostrado que la manta de Tomás Gimeno encontrada en el fondo del mar no tiene restos de sangre y la investigación oficial apunta a que el padre de las niñas desaparecidas podría haberse lastrado al fondo del mar junto a ella s, Inma Rivas ha demostrado científicamente que la botella de buceo encontrada no pudo lastras bultos grandes como las maletas desaparecidas .

Ana ha intentado sumergir la botella con una garrafa de 5 kilos atada, pero no se ha terminado de hundir. Manolo nos ha mostrado cómo los objetos pierden peso dentro del agua dependiendo de su volumen y su densidad “está flotando con kilo y medio positivo”. “Hablamos de física nada más, no tenemos datos como los que tienen los investigadores, pero esto demuestra que la propia masa de bolsos, bolsas o utensilios, plásticos o de más son suficientes para que esta botella no pueda hundirlo. Se puede decir que simplemente lastró la manta que iba con ella”, ha asegurado el Instructor.