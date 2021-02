Rocío, el ángel de la guarda del bebé abandonado en Torrijos: “Le abracé para darle mi calor”

El ángel de la guarda de Torrijos: “Había algo en las chicas que no me gustó"

Inma Rivas ha podido hablar en directo con Rocío, la mujer que dio la voz de alarma y encontró al bebé abandonado. Rocío, una sanitaria embarazada de la localidad. “Había algo en las chicas que no me gustó… Vi que llevaban una bolsa negra con letras verdes y cuadrada… Hicieron un gesto como que no iban a estar solas nunca… Hice como que me fui y las vi que una se quedó vigilando y la otra se metió en la casa abandonada… Cuando se fueron me acerqué y vi al bebé… Al ver que era un bebé llamé a mi hermana, me aseguré que el bebé estaba vivo y llamé al 112”, ha asegurado Rocío, la salvadora del pequeño que fue encontrado con hipotermia y que está vivo casi de milagro.