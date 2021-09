Sanitario víctima de una agresión en el metro declara ante el juez: "No veo porque tengo la cara rota"

"Físicamente estoy bien, anímicamente estoy bien pero lo único es que no veo y tengo la cara rota, "ha explicado, "y he perdido totalmente la visión del ojo derecho" . Se ha presentado en los juzgados de Plaza Castilla porque así se lo ha pedido el juez para contar lo que sucedió ese día.

"Cuando me despisté sin poderme defender, me dio con algo en la cara que no sé lo que es, algo que no es un móvil y algo que no es un puñetazo porque me ha roto la cara", ha contado.