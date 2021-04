Thalia, vecina de las niñas secuestradas por su padre en Tenerife: “El mismo martes escuché jugar a las niñas”

Thalia no tiene una relación de amistad con los padres de las menores, pero asegura que como vecina siempre ha visto un trato cordial entre ambos y que la noticia les ha pillado por sorpresa “En blanco porque no te lo esperas, para mí es una persona normal y corriente, como cualquier otro vecino… No conozco a la familia”. De hecho, ella ha visto en varias ocasiones entrar y salir a la madre de la vivienda “La he visto entrar y salir, y hace poco vino a buscar a las niñas… no les he visto discutir, una relación normal”, pero no puede asegurar si fue antes o después de su separación porque no lo sabe.