La colaboradora de 'Ya es mediodía utilizaba su perfil de Instagram para despedir a una de las mujeres más importantes de su vida con un emotivo texto en el que recopila los mejores momentos que ha vivido junto a su abuela y los recuerdos que guarda para toda la vida. "No me gustan las despedidas. Son inevitables pero me angustian. De siempre. Cuando era pequeña, siempre lloraba cuando mis primas se iban. Me encantan las bienvenidas y odio los "adiós". Hoy he tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio… genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante", escribió junto a una imagen de su hijo y su abuela.