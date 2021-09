Alba Carrillo, muy crítica con Kiko Rivera tras la muerte de doña Ana: “Jugársela es ir a Cantora y ver a tu abuela”

Tras conocer la terrible noticia del fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja dos días antes de la boda de su nieta Anabel Pantoja y con toda la familia en la isla de La Graciosa, en la mesa del Fresh, Alba Carrillo ha puesto en duda la intención de Kiko Rivera de despedirse de su abuela: “A mí no me impide nadie, nadie verla. Yo doy cabezazos y tiro Cantora” .

Cada persona es libre de tomar sus propias decisiones, pero la decisión de Kiko Rivera de viajar a la Graciosa sabiendo que su abuela doña Ana estaba a punto de morir, ha sido muy criticada por Alba Carrillo en el plató del Fresh. Alba está convencida de que si a ella la hubiera pasado hubiera conseguido ver a su abuela y que Kiko podría haber actuado de otra manera “Tenemos herramientas judiciales de sobra si tú quieres, igual que los abuelos tienes regímenes de visita para ver a sus nietos… a mí abuela le pasa eso y a mí no me impide nadie, nadie verla. Yo doy cabezazos y tiro Cantora y más, cuando me pertenece una parte, no pongamos excusas que es muy bonito atacar a Isabel Pantoja”.