Amador, sobre las medidas cautelares contra Rocío Carrasco: "A mí nadie me ha dicho nada”

Marta López en el plató de 'Ya es mediodía Fresh' ha contado que se ha puesto en contacto con Amador Mohedano, y le ha asegurado que "nadie me ha dicho nada” sobre este tema. Y le ha vuelto a negar a la colaboradora sobre lo que contó María Patiño, él no dijo que el extorero le diera mala vida a su hermana. Marta López cree que ha habido un malentendido, y no ve tampoco a Belén Esteban y a María Patiño mintiendo.