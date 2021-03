Isabel Díaz Ayuso, muy crítica: “El centro derecha estaba trabajando intensamente para mantener a Sanchez en el poder”

Díaz Ayuso, sobre las medidas sanitarias para Semana Santa: “Si una persona puede venir desde Paris no sé por qué no puede venir desde Toledo”

Isabel Díaz Ayuso, sobre su veto a Irene Montero: “No quiero política en las aulas”

Durante la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un evento presidido por la Reina Letizia en el Auditorio de Música de la ciudad, Isabel Díaz Ayuso ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’ para aclarar que su declaraciones contra la actuación del centro derecho no había sido ninguna confusión “Estoy convencida de lo que he dicho porque lo he escrito de mi puño y letra, y así lo he manifestado”.

Tras escucharla afirmar que “El centro derecha estaba trabajando intensamente para mantener a Sanchez en el Gobierno”, José Araque, reportero de ‘Ya es mediodía’ ha querido saber si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se había confundido o había dicho esa frase conscientemente. “Estoy convencida de lo que he dicho porque lo he escrito de mi puño y letra, y así lo he manifestado”, ha asegurado la Presidenta, consciente de que el centro derecha está trabajando “vivamente” para que Pedro Sánchez siga gobernando nuestro país “primero con nuestros desencuentros y después cada uno ofreciéndole algo distinto. Todo el mundo trabaja para Pedro Sánchez, empezando por Vox para que tengan fondos europeos a discreción. O también gracias a Ciudadanos y el Partido Popular que unos y otros hemos permitido que pueda pasar muchísimo tiempo sin tener que dar cuentas en el parlamento, algo que si fuera al revés no ocurriría. Estoy segura de que si fuera al revés el Partido Socialista no nos daría el mismo apoyo”.

Ante las duras palabras de la Presidenta hacía la gestión de su propio partido, Sonsole Ónega ha visto en sus palabras una crítica feroz a Pablo Casado, presidente del PP y se lo han preguntado: “No, es una crítica al centro derecha. Mientras que sigamos tan divididos no vamos a poder cambiar las cosas y yo creo que este país con la crisis sanitaria y sobre todo, la crisis económica y social que vienen a continuación no vamos a poder cambiar las cosas si no somos una verdadera alternativa y trabajamos coordinadamente”.

Respecto al turno de la reina doña Sofía para vacunarse contra el covid, Isabel Díaz Ayuso no ha querido pronunciarse: “Todo mi respeto a la monarquía, no voy a entrar en esas cuestiones”.

Díaz Ayuso no entiende las medidas sanitarias de Semana Santa