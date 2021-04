Un lunes más, Rosa Benito , testigo directo de la historia de Rocío Carrasco , ha mostrado su desacuerdo y casi indignación con la versión de los hechos que su sobrina Rocío Carrasco narra en su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ . En esta ocasión, Rosa no ha entendido por qué su sobrina está dejando a su madre como algo que no era “una cagona” .

Con sus palabras, Rosa Benito ha dejado claro que no le gustaron las declaraciones de su sobrina Rocío Carrasco y que no termina de entender el miedo a Antonio David Flores del que hablan: “Entonces no entiendo cuando dicen que Rocío hablaba tanto con David y decía “me voy a ir muy tranquila porque puedes cuidar a mis nietos”, ¿Dónde estamos? ¿Qué Rocío me quedo, la cagona que dice su hija o la que habla con David de me voy tranquila porque estás con mis nietos? ¿Dónde me quedo? ¿Qué Rocío conozco yo?”.