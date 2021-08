Alba Carrillo pide a la prensa que deje en paz a los pueblos: “Quieren estar tranquilos”

En ‘Ya es mediodía’ se ha tratado el tema de la actitud reprobable del ex guardameta Iker Casillas y los vecinos de su pueblo Navalacruz y como era inevitable, se ha abierto un gran debate en la mesa del Fresh: famosos vs reporteros.

Nada más ver la agresiva actuación de los vecinos del pueblo de Iker Casillas, Alba Carrillo ha tomado la palabra para romper una lanza a favor del futbolista y de los pueblos de España “Los pueblos hay que dejarlos tranquilos, la gente tiene que descansar… A mí me han perseguido y la gente que está allí quiere estar con su amigo y no aguantar que estés cinco horas preguntando y molestando… no está bien tirar bandejas, por supuesto, pero que también a veces la gente va a refugiarse con su gente, en su entorno y no tienen que aguantar que vaya la prensa a molestarle”.

Sin embargo, Marc Calderó y Verónica Dulanto, le ha recordado que la reportera de ‘Socialité’ no estaba haciendo nada más que su trabajo sin molestar e increpar a nadie, y que no era justo lo que estaba diciendo. Alba ha puntualizado que no se podía generalizar, pero que no era nada fácil ser un personaje perseguido por los medios y más cuando lo único que intentas es estar refugiado y descansando con los tuyos.