Marta López, sobre el conflicto de Sandra Pica y Frigenti: “Miguel no miente, no son vídeos son fotos”

El deseo del Fresh se ha cumplido y Miguel Frigenti se ha salvado de la expulsión , pero al colaborador de ‘Sálvame’ no le ha hecho falta sentir el apoyo del público para protagonizar otra monumental discusión en ‘Secret Story’. Miguel no se cortó un pelo y en el momento que Sandra Pica le llamó “mala persona” y “víbora” le dijo que esas cosas son las personas que enseñan vídeos de su ex novio a los colaboradores del Deluxe . Una afirmación con la que toda la casa se le puso en contra, pero que Marta López confirma que es verdad .

“Hay veces que no nos gusta como hace las cosas Miguel, pero es que tiene toda la razón y mira que me cae bien Sandra. Miguel ayer no se estaba inventando nada. Es verdad lo que dijo la madre de Sandra porque no son unos vídeos, son unas fotografías, pero Miguel no mintió. Le duela a quién le duela, están jugando todos a lo mismo”, ha asegurado una Marta López feliz de que Miguel continúe en la casa y reconociendo que lo que dice, guste o no, es verdad.