Tras volver a visionar el enfrentamiento en directo de Isabel Rábago y Miguel Frigenti en la segunda gala de ‘Secret Story’, Miguel Ángel Nicolás ha explicado que el concursante ha hablado de este tema desde el primer momento “Un año callado, no porque esto ya lo ha contado varias veces… Otra cosa es que ahora cuente otras cosas”. El coordinador ha sacado la cara por Isabel Rábago y se ha dejado claro que ella no tiene ningún poder de decisión sobre la contratación del equipo “Isabel de ninguna manera… Ningún colaborador influye en que uno colaborador esté o no esté en ningún programa… No sé a la madre de Frigenti le viene esa información, igual es un malentendido”.