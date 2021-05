Omar la ha calificado de “falsa” y “envidiosa”, y Sylvia no se ha callado nada. “Te cuelgas de la familia y te vas por los platós hablando” , ha asegurado Omar encontrándose con un ataque directo a su novia Anabel Pantoja “¿Ella tiene oficio y beneficio? Yo llevo 36 años cantando” .

“Te has colgado de la familia desde hace 36 años, eso es lo que has hecho”, le ha respondido un Omar que no esperaba encontrarse con un “estás aquí porque eres novio de Anabel” ni la lista de artistas que empezando por su abuelo y acabando por Chiquetete componen el árbol genealógico de la cantante “Yo soy artista desde que nací”.