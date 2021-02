El propio Kiko Rivera ha aclarado ante las cámaras que no cree que su madre vaya a coger el teléfono para felicitarle “Yo creo que eso no va a suceder” y que está intentado sobrellevar su cumpleaños igual que su recuperación anímica “Estoy intentado recuperar mi mente, psicológicamente estoy bastante jodido, pero tengo mis entretenimientos que me ayudan bastante y el deporte, que he cogido unos kilos”.