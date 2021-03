Una agresión mancha el Goya de Honor de Ángela Molina: “Lo que no está bien hecho trae consecuencias que no queremos”

La fotógrafa denunciante tuvo que acudir a un servicio de urgencias tras la agresión y según asegura y muestra el parte médico al que ‘Ya es mediodía’ ha tenido acceso, recibió un golpe en el lado izquierdo de la cara que la tiró al suelo. La reportera gráfica confiesa sufrir dolor en el cuerpo debido a la caída y presenta una contusión en la hemicara izquierda “La mejilla todavía me duele y del golpe también me duelo el cuerpo” .

El perdón de Ángela Molina a la fotógrafa que agredió su marido

En exclusiva, ‘Ya es mediodía’ ha mostrado la secuencia completa del supuesto perdón de la actriz Ángela Molina a la fotógrafa que fue agredida por su marido y terminó en el suelo llorando desconsoladamente. Según se ve en las imágenes, Ángela se interesa por el estado de salud de la joven y le abraza para darle su cariño, pero si escuchamos atentamente las palabras de la actriz, las interpretaciones de su perdón pueden ser dispares: "Os hemos pedido que no lo hicierais” “Te has metido como una jabata” “Lo que no está bien hecho trae consecuencias que no queremos”…