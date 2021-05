Intentan linchar a una doctora en un centro de salud de Talavera de la Reina tras el fallecimiento de una mujer por covid19

El viernes 14 de mayo de 2021 un grupo de casi 50 personas se desplazaron hasta un centro de salud de Talavera de la Reina (Toledo) con la intención de linchar a la doctora que había atendido a una mujer que acababa de fallecer por covid19. Según ha asegurado una médico del centro, la doctora estaba amenazada y advertida de lo que iba a suceder. El c entro de salud se encuentra vigilado por la policía nacional ante el peligro de que se vuelven a suceder los hechos.

En lo que llevamos de año se han producido 1741 agresiones a personal sanitario. Las amenazas y las agresiones a las personas que cuidan de nuestra salud no cesan y la última tuvo lugar el pasado viernes 14 de mayo en un centro de salud de Talavera de la Reina (Toledo). José Arraque se ha desplazado hasta el lugar de los hechos dónde se vive la posibilidad de que se repita la agresión .

En mitad de la tensa calma que rodea el centro, el reportero de ‘Ya es mediodía’ ha podido hablar con Isabel Bru, doctora del centro quién ha explicado cómo sucedieron los hechos, cómo se encuentran las afectadas “Mis compañeras están muy afectadas, la médico no está trabajando y la auxiliar asegura que no ha podido dormir, que sigue muy nerviosa y que tiene miedo”. Y es que parece que estas agresiones a sanitarios no son nada nuevo “Las agresiones a personal sanitario se llevan produciendo mucho tiempo, pero se han recrudecido durante la pandemia… Los pacientes culpan de la situación y las muertes por covid al personal sanitario”.