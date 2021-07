Isabel Rábago ha hablado con José Luis Moreno: "No va a quedarse quieto"

Isabel Rábago ha hablado con José Luis Moreno y nos ha contado cómo está el productor. "Me he puesto en contacto con él y me lo ha agradecido. Insiste en que no puede hacer ningún tipo de declaración debido a su situación procesal. En cuanto a estos testimonios, asegura sentirse sorprendido y creo que no va a quedarse quieto. Agradece mucho que estemos pendientes y yo le agradezco que me contestase inmediatamente", ha asegurado la periodista.