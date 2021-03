Martínez-Almeida da la cara por Isabel Díaz Ayuso: “El problema que tiene Pablo Iglesias es que ya todos le conocemos”

Isabel Díaz Ayuso ha cerrado su lista como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid con el nombre de José Luis Martínez-Almeida y él lo ha visto como un detallazo de su compañera de partido: “Para mí es un honor ir en la lista y cerrar la lista, es un detalle de Díaz Ayuso no solo hacía el Alcalde de Madrid, sino a multitud de alcaldes de toda la Comunidad de Madrid” . Almeida ha dejado claro que él no deseaba unas elecciones anticipadas, pero que ahora ya son necesarias y que las afrontan con ilusión, y de forma positiva: “Lo afrontamos con mucha ilusión, lo que hay que hacer es presentar un proyecto en positivo a los madrileños” .

Ante las palabras de Pablo Iglesias que aseguran que Isabel Díaz Ayuso es la encargada de mandar los matones a la calle, Almeida ha dejado claro que hay que distinguir: “El problema que tiene Pablo Iglesias es que ya todos le conocemos, y con estas cosas ya no engaña a nadie” . Y es que el Alcalde tiene claro que “A nadie engaña Pablo Iglesias sobre quién es, lo que piensa y sobre todo, como ha encarado esta campaña. No nos pongamos todos en el mismo caso porque no es justo comparar a una persona que envía a Isabel a la cárcel o que dice que le manda matones con la campaña que nosotros queremos hacer ”.

Respecto a una posible campaña de desprestigio a la labor sanitaria de Madrid, su alcalde ha tenido la sensación de que sí existe “Hay una campaña de difamación contra Madrid, en el sentido de que hemos visto rótulos en la televisión de una campaña pública que poniendo una playa dicen lo de Madrid… se nos dice que tenemos el 40% de contagios cuando todos sabemos que es falso, cuando se nos dice que hay multitud de turistas franceses que vienen a emborracharse cuando el último dato conocido es de enero y dice que solo son el 5%...”. Y es que Almeida está convencido de una cosa “Sí creo que por parte de la izquierda se está afrontando muy mal esta campaña. La campaña consiste no en desprestigiar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y o que están haciendo es denigrando la imagen de Madrid y eso no es justo para el esfuerzo tremendo que todos los madrileños hemos hecho a lo largo del último año…. Hay que confrontar proyectos ideológicos distintos, no se puede caer en la mentira y en transmitir una imagen de Madrid y de los madrileños que no se corresponde con la realidad”.