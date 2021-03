‘El Melillero’ vuelve a ponerse en contacto con ‘Ya es mediodía’: “Gracias por hacerme famoso, ya no necesito ir a ‘Mujeres, hombres y vivecersa’”

Desde el módulo de aislamiento de la prisión de Alhaurín de la Torre , José Arcadio, ‘El Melillero’ ha vuelto a ponerse en contacto con ‘Ya es mediodía’ . Insiste en que él no fue la persona que quemó a Sandra y a Cristina , que no le gusta como se le está tratando en los medios y se despide dando las gracias a la prensa por “hacerme famoso” .

‘El Melillero’ ha vuelto a hablar y ha elegido hacerlo mediante una carta manuscrita dirigida a Paco Ballesta, el reportero de ‘Ya es mediodía’ que trata la evolución informativa de su caso. José Arcadio asegura que se le sigue juzgando y tachando de mentiroso y manipulador cuando él no es culpable. No le gusta el tono en el que es tratado y vuelve a insistir en su inocencia “Soy un presunto autor, no el autor”.