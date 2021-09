Miguel Bosé niega una relación de pareja con Nacho Palau: “He tenido una separación traumática tras 25 años de relación de convivencia, no de pareja”

Cuando se ha conocido la fecha para su nuevo encuentro en los juzgados, Miguel Bosé se ha mostrado muy crítico con el que fuera su pareja Nacho Palau en una entrevista concedida a la revista mexicana Quién. “Quise ser padre biológico de mis hijos para que nadie me los quite y de hecho, nadie me los puede quitar. He tenido una separación traumática tras 25 años de relación de convivencia, no de pareja y aun así, está siendo terrible”, asegura un Miguel Bosé que reniega del que fuera su pareja durante tantísimos años.