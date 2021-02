Hace tan solo dos meses que Tamara Falcó tomó posesión de su título de marquesa de Griñón y el equipo de la revista Vanity Fair ha querido hacer gala de su perfil aristocrático y destacar su elegancia innata y libre de artificios porque según ella, rica no esa “Muy rica no. No me puedo quejar porque me va bien, pero rica son otras palabras”. Tamara tiene claro que hay que tener cuidado con el dinero y no dejar que controle tu vida, aunque ella no duda en darse algún capricho de vez en cuando y confiesa que le gusta vivir bien.