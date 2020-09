El pediatra David Andina explica cómo afecta el covid a los niños: "Da todo tipo de síntomas, pero leves"

Los niños vuelven al cole casi seis meses después y son muchas las incógnitas al respecto de cómo les afecta el covid-19 y de cómo lo transmiten. De hecho, las informaciones que se han dado han sido contradictorias: primero se dijo que los más pequeños era supercontagiadores, pero ahora parece que no. Incluso Fernando Simón afirmó que “la transmisión en niños es muy baja”. David Andina, pediatra de urgencias , intenta poner luz a todas estas cuestiones en ‘Ya es mediodía’.

Los niños con covid

“L os niños que se infectan por covid suelen tener cuadros leves . Aunque están aumentando los casos, los ingresos en niños son excepcionales”, tranquiliza el doctor. Los síntomas del coronavirus en los niños son leves, aunque de lo más variados, lo que dificulta la identificación del virus y hace imprescindible que se les haga una PCR. “ El coronavirus en niños da todo tipo de síntomas : fiebre de un día y un poco de tos, febrícula y diarrea, un poco de dolor torácico,… síntomas muy inespecíficos. Prácticamente todo puede ser positivo”, explica Andina. Es decir, que los doctores y los padres tienen muy complicado distinguir si los más pequeños tienen o no coronavirus.

El contagio en niños

Andina ha querido explicar que aunque haya estudios en los que se asegure que es mayor el contagio de adultos a niños que al revés, hay que ver estos datos con perspectiva. “El estudio del Vall d’Hebron se hizo durante el confinamiento, por lo que la mayor parte de los niños no contagiaron a los adultos porque no estaban en el colegio”, dice. Es decir, que cuando se hizo la investigación los más pequeños ya estaban aislados, por lo que no era probable que contagiaran a nadie.