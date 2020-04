Toñi Moreno nos enseña lo que está cocinando: arroz negro con sepia

Estos días, 'Ya es mediodía' se está colando en las cocinas de nuestros presentadores, colaboradores, reporteros... para que nos cuenten no solo cómo están viviendo el confinamiento sino también que recetas preparan. Nos hemos ido a casa de Toñi Moreno, "hoy he hecho mi especialidad aunque no me conviene", ha explicado, porque ahora está en reto fitness de ponerse "estupenda", ha contado.