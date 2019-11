Una vecina de Omar Montes, a punto de ser desahuciada por “el ruido de sus nietos”

Juana cuenta su verdad: “Ese hombre dice que yo le toco el timbre cientos de veces al día y es mentira, si casi no me puedo levantar. O que lo hacen mis nietos, que son mayores y ya no viven aquí. Le pido perdón si le molestaron hace 10 años, pero yo aquí no me meto con nadie. Mis otros vecinos me quieren mucho y me llaman abuela”, ha dicho; y justo uno de esos vecinos es Omar Montes, cuya familia conoce muy bien a esta mujer, a la que todo el barrio llama “abuela”.