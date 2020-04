Víctor Jiménez, virólogo: “Deberíamos usar mascarillas en los espacios públicos por respeto a los demás”

Sobre el uso de mascarillas, la Organización Mundial de la Salud dice que no son obligatorias, pero el Gobierno ya las recomienda para ir a lugares públicos. Jiménez aclara esta cuestión: “Si se usa bien es una barrera eficaz. No creo que no haya consenso entre los científicos, el problema es el abastecimiento de mascarillas de calidad para toda la población. Es una barrera para que una persona contagiada o sospechosa de estar contagiada no disemine el virus a su alrededor. En los espacios públicos, todos los que salgamos deberíamos usarlas por respeto, para no contagiar a los demás”.