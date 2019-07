Habrá o no habrá pacto de Gobierno el jueves: vota en nuestra encuesta

Pedro Sánchez no ha conseguido los apoyos necesarios en la primera ronda de votaciones de su investidura como Presidente. Necesitaba 176 diputados y ha logrado 124 sí, 170 no y 52 abstenciones. La sorpresa la han dado los diputados de ERC, JxCat e Irene Montero, que han votado que en contra de lo socialistas. Sin embargo, después de la tensión vivida ayer entre Sánchez e Iglesias, el resto de Podemos se ha abstenido. ¿Habrá gobierno entonces, aunque sea con la abstención de UP? Vota en la encuesta.