Amor en femenino con mayúsculas, en 'All you need is love... o no'

La pareja que puso en riesgo su vida para defender su amor, Jimena y Shaza, han visitado el plató de 'All you need is love... o no' para compartir su experiencia con Esther y Ester, una pareja de chicas que ha tenido que ocultar su relación en presencia de sus familias. El mensaje que les ha dado Jimena es que la persona con la que tienes que estar toda la vida es contigo misma así que hay que buscar la felicidad y estar con quien te haga feliz independientemente de las dificultades que encuentres por el camino.

Seis grandes historias de amor verdadero, así ha sido la vida sentimental de Lucía, una argentina que ha visitado el plató de 'All you need is love... o no' para contarnos su experiencia. Pero a partir de ahora, de la historia de Lucía también forma parte un engaño máximo: el que le han preparado Risto y compañía, que le han hecho creer que se iba esta misma noche a Argentina para reencontrarse con el mayor de sus amores, con quien quiere pasar el resto de sus días. Y tras recibir el billete de avión, Lucía lo ha visto bajando las escaleras del plató y no podía dar crédito a tanta felicidad.