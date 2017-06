El pasado de Bárbara Rey y el secreto sexual de Risto Mejide, en 'All you need is love...'

telecinco.es

Bárbara Rey ha visitado el plató de 'All you need is love... o no' dispuesta a abrirnos su corazón y contarnos cosas que hasta ahora no se habían sabido de ella. La exvedette no se ha cortado y ha hecho pública cómo fue su relación con otra conocida mujer o qué opina de las personas que matan elefantes. Además, Bárbara Rey ha puesto en un aprieto a Risto, que nos ha sorprendido con uno de sus secretos sexuales

Durante su paso por 'All you need is love', la exmujer del ya fallecido Ángel Cristo ha confesado que nunca volvería a casarse con él, ya que su matrimonio nunca funcionó.

Bárbara Rey: "Solo he estado con otra mujer una vez, pero no quiero ni recordarlo"

Una vez más, la exvedette ha hablado de su experiencia con las mujeres: "Solo he estado con otra mujer una vez, pero no quiero ni recordarlo. Fuimos otra mujer, su pareja, la mía y uno que era el socorrista", ha recordado.

Risto: "La primera vez que me acosté con mi mujer no me quité las gafas"

Risto Mejide no se corta y lo ha demostrado una vez más al contestar a la pregunta que le ha hecho Bárbara Rey. Cuando la exvedette le ha preguntado si se quita las gafas para tener sexo, el presentador ha sido claro: "La única vez que me las dejé puestas fue la primera vez que me acosté con mi actual mujer. Luego ella me preguntó si siempre lo hacía así".

Irene Villa y Michelle, dos guerreras que nos animan a luchar

Irene Villa y Michelle tienen algo en común: las dos perdieron la pierna cuando eran solo unas niñas y ambas han sabido recomponerse y ser un ejemplo a seguir. "Hay que aceptar tu nueva vida cuanto antes y seguir adelante", ha aconsejado Irene Villa a todos los que están pasando por un momento complicado.

Emilio le regala a su novia la boda de sus sueños

Emilio y Mª José han decidido casarse, pero su economía nos les permite celebrar la boda con la que siempre soñaron. Gracias a 'All you need is love' y al novio, su deseo se ha cumplido y han podido disfrutar de un día perfecto junto a sus familiares y amigos.

Virginia quiere que su expareja cancele su boda... para recuperarle

A pesar de sus infidelidades, Virginia quiere recuperar al que cree que es amor de su vida. Con un mensaje muy especial en el que le pide que cancele la boda con su actual pareja, quiere luchar hasta el final por su amor. Pero Alberto lo tiene claro y está decidido a darse el "sí, quiero" con la que considera "un ángel".