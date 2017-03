Adiós a Qué tiempo tan feliz

Se nos va el invierno y con él se me están yendo demasiadas cosas… Los años no pasan igual de rápido cuando eres joven que cuando empiezas a tener una edad, una edad que cuando la dices en voz alta y tomas conciencia de ella te asusta la brevedad de la vida…

Este invierno ha estado lleno de cambios y de sueños cumplidos. Se deja de emitir Qué tiempo tan feliz y con su partida se cierra una etapa que ha dado la oportunidad de poder cumplir sus sueños a artistas noveles que morían porque su canción se emitiera en un programa como ése. Y nos ha entretenido los fines de semana, evocando tiempos pasados, llenos de nostalgia y aflorando recuerdos que permanecían ocultos en nuestro corazón. Cuando me llamaron para colaborar los domingos, fui consciente de que se acababan los fines de semana, pero pudo más el maravilloso regalo que suponía para mí volver a trabajar con Teresa Campos, mi mentora y con la que comencé mi andadura en Televisión Española, allá por el año 1989. Y es que las oportunidades que la vida te da hay que cogerlas al vuelo porque rara vez vuelven, y puedes quedarte sin vivir experiencias enriquecedoras. No recuerdo exactamente cuando dejé de colaborar en el programa (el tiempo corre alocadamente y casi no soy capaz de seguirlo con el pensamiento, con los recuerdos…), pero sigo manteniendo una estrecha relación con todos ellos.

Todo en la vida tiene una fecha de caducidad, también los programas. Pero éste se va por la puerta grande, dejando una estela de felicidad y nostalgia… Y mi intuición me dice que Mediaset nos sorprenderá con algo novedoso, fresco, divertido que volverá a llenar las tardes del domingo, esa franja en la que tan difícil es mantener una audiencia fiel.

Y lo cierto es que los cambios siempre desconciertan un poco… Tengo que reconocer que a mí me dan vértigo, me producen desazón, inquietud, miedo… Pero como tengo un espíritu cambiante, tremendamente positivo, intento ver en ellos una oportunidad para que la vida adquiera otro color, otro matiz que me sorprenda gratamente.

Ya entramos en primavera, un nuevo ciclo que en astrología vivimos como un año nuevo. Disfrutemos de la primavera, de esa Luna Llena que esta vez se retrasa hasta el 11 de abril, y por esta razón la Semana Santa es tan tardía, porque es la primera Luna Llena después del equinoccio de la primavera la que marca la Semana Santa.

¡Ah, se me ha cumplido un sueño! Netflix me contrató para hacer un video muy chulo ( https://twitter.com/NetflixES) publicitando la programación en clave de humor, y fue TT. Un regalo cósmico, un minuto de gloria… tan intenso como cuando alguien te abraza y sientes que el amor te envuelve y el Cosmos entero se funde contigo en ese soñado abrazo. Pura poesía…

¡Feliz primavera!