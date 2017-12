Mágica Luna Llena…

Cómo pasa el tiempo… Ya estamos bajo la energía de la última Luna Llena del otoño y última, también, de este año 2017, que está a punto de finalizar… Esta Luna, que tendrá lugar el día 3, es muy mágica . Esperemos que no esté nublado para que podamos verla brillante y magnífica, en todo su esplendor… Y estoy convencida de que si le pedimos un deseo con fe, con confianza, no nos lo va a negar…

Diciembre es un mes de regalos, de fiestas, de peticiones… y de alguna lágrima también . Lágrimas de emoción y alegría, de alborozo y felicidad, pero también de nostalgia, de soledad, de añoranza por los que amamos y no están junto a nosotros. Ay, Dios mío, quisiera que me dieran mil abrazos que mitiguen un poco mis miedos, mis inseguridades, mi dolor, mi tristeza, que inevitablemente aflora en estas fechas navideñas… Y mira que hago esfuerzos para contagiarme del entusiasmo del ambiente, para que las luces me llenen de su energía y color, pero no siempre lo consigo…