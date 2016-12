Alain de 'Gran Hermano 17' ¡al desnudo!

Hace 20 días Alain terminaba su aventura en 'Gran Hermano' saliendo de Guadalix como el concursante menos apoyado por el público para ganar esta edición de reality. 20 días que el francés ha sabido aprovechar al máximo entre bolos y salidas nocturnas con sus compañeros de concurso, mostrando una brutal complicidad y química con Clara.



¡Pero hoy Alain nos sorprende mostrándose al desnudo! El francés se ha convertido en protagonista de la revista Shangay sincerándose en una entrevista en la que habla de su vida personal y de su paso por el concurso.

Palabras que se encuentran acompañadas por un amplio reportaje fotográfico en el que Alain saca a relucir su lado más sexy quitándose la ropa, mostrando el torso al descubierto y marcando atributos luciendo prendas ajustadísimas que dejan poco espacio a la imaginación…Y es que este exconcursante de 'GH 17' no tiene ningún pudor en reconocer que tiene “un puntito exhibicionista”.

Alain hace autocrítica y reconoce que no se dio a conocer al 100% en el concurso, e incluso asegura no sentirse orgulloso del comportamiento que su edición ha tenido en pantalla.

Aun así, el francés se encuentra abierto a nuevos proyectos y asegura tener ganas de probar suerte en otros realities: “Todo lo que sea una experiencia enriquecedora como persona tipo Supervivientes… por supuesto que iría”.

Sobre su gran éxito entre el público gay, Alain está encantado: “¡Es genial! Siempre he tenido buen rollo con todo el mundo y la condición sexual de la gente no me importa. No voy a tratar a una persona de distinta manera según con quién se acueste, no me importa. De hecho tengo un hermano que está a punto de salir del armario (risas)”

Pero, además de hablar sobre su experiencia en 'Gran Hermano' y la repercusión que ha tenido en su vida, Alain sigue teniendo claro que quiere aprovechar este momento de su vida para intentar poner en marcha sus planes más solidarios: “Estoy con proyectos, uno de ellos es abrir un comedor social en Valencia, creo que es algo muy importante y ojalá pueda ir abriendo uno en cada lugar de España. Hay que ser agradecido con todo lo que la vida me está dando y pensar en los demás”.

Entrevista y reportaje fotográfico del que podréis disfrutar al completo en la revista Shangay.



Mientras, Meri se entretiene haciendo periscopes en los que pone verde a Bea –tras las bonitas palabras que esta dedicó a la catalana en el 'Debate final'- y engloba a Clara, Alain y a la mayoría de sus compañeros en el grupo que ella alegremente denomina `mugrepandi´. Las dos caras de la moneda.

Para cualquier información de interés sobre los temas que tratamos, podéis dirigiros a mi correo o visitar mi página web