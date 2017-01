Alex Casademunt, de 'Operación Triunfo 1', víctima de una brutal agresión

Este fin de semana, Alex Casademunt, conocidísimo participante de la primera edición de Operación Triunfo, ha sido víctima de una brutal agresión teniendo que ser trasladado al Hospital para recibir servicios médicos de urgencia.

Los hechos tuvieron lugar este sábado 14 de Enero en la discoteca Rouge Sound Club de Vigo, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños a la que acudieron multitud de caras conocidas como Yago Hermida Gh12, Alessandro Livi Gh12+1, Amor Romeira Gh9, Susana Molina Gh14, Gonzalo Gh14, Leo Cámara MyHyV y Alex Casademunt OT1.

La noche trascurrió con total normalidad hasta que, sobre las 6 de la mañana, se produjo un desagradable altercado. Según me aseguran, el famoso ex-triunfito se encontraba disfrutando de la fiesta hasta que decidió acercarse a una chica que se encontraba acompañada por un joven de baja estatura. El chico no vio con buenos ojos el acercamiento y las palabras de Alex Casademunt y no dudó en reventar en la cabeza al ex-triunfito un objeto de cristal provocándole dos grandes cortes en la cara.

Rápidamente, el supuesto agresor fue detenido y llevado a los calabozos de la Policía, mientras que Alex fue llevado a Urgencias, donde tuvieron que darle 5 puntos en uno de los cortes, y 7 puntos en otra de las incisiones que sufría en la cara.

Una violenta agresión que puso punto y final a una noche de juerga y diversión y de la que espero que Alex se recupere lo más pronto posible para que pueda seguir disfrutando del sonado reencuentro de OT1.

