Belén, Ylenia, Matamoros… Toño Sanchís carga contra todos

Aunque a los 3 minutos de comenzar su entrevista en la emisora 10radio, Toño se cebaba con Bea y Rodrigo de Gran Hermano 17, ellos no fueron los únicos de su lista. ¡Más bien fue sólo un aperitivo de lo que quedaba por venir!

Y es que, Toño se acordó de todos. De Belén Esteban, de Kiko Matamoros, de Ylenia, del programa Sálvame… ¡Incluso de mí! Lástima que, curiosamente, este señor haya esperado a que no me encuentre en España para enviarme tan preciadas y cariñosísimas palabras que dejaré para otro momento…

Antes de acumular críticas sobre la gramática, expresión y sentido de las frases de este post, he de aclarar que no. No son fallos de transcripción. He decidido compartir con todos vosotros las palabras de Toño Sanchís tal cual. Pero, para próximas declaraciones, prometo plantear a Telecinco la posibilidad de un traductor simultáneo para facilitar a los seguidores de este blog la comprensión de sus palabras, si eso se tratara de algo humanamente posible.

Sobre su batalla legal con Belén Esteban, Toño siguió en su línea: “De momento hay un reconocimiento de deuda, ni a mí se me ha acusado por estafa, ni por alzamiento de bienes, ni por nada.

Yo he cometido un error y fue el mezclar el trabajo con la amistad y con el cariño. Eso es un gran error en esta profesión. Pero es que yo soy así y volveré a tropezar 33 veces. Cuando empecé en esta profesión quería marcar diferencias con el resto de mis colegas, y una era el trato personal hacia ellos. Creo que me implico demasiado. Creo que me pasan unas facturas… Además, siempre digo, no voy a hacerlo. Soy así. Al final la cabra tira al monte y, si me vuelvo a equivocar, seguramente que lloraré, me arrepentiré, pero seguramente que cuando vuelva a coger otro personaje me implicaré con él al 100% porque es lo que sé hacer y cómo sé hacerlo”

Sanchís tiene claro que `los belenazos´ ya no son lo que eran y asegura saber por qué:

“En este caso han saturado. Hacer 9 Deluxe este año hablando de mí, mintiendo, llevando documentación que no es correcta… La gente no es tonta. Afortunadamente la gente no se traga ya ese tipo de mentiras. Este personaje ha cansado. Es como tú cuentas un chiste que es buenísimo y lo cuentas 14 veces ya pierde la gracia. Aquí la gracia se ha perdido por la confianza. La gente ya no se cree. Los mensajes que lanza esta persona están totalmente detrás de una mentira. Una maldad. Y la gente no quiere tampoco eso. El problema de esta persona es que se tiene que ir a boxes. Se tiene que reinventar”

Y es que el ex-representante de Belén Esteban se tiene en muy alta estima atribuyéndose los siguientes méritos:

“Metí a Coman en GhVIP, a Ylenia que estabas más fuera de mercado que… A Ángela Portero… A `Navidad´… Metí, por ejemplo, a Kiko Matamoros que estaba totalmente fuera de juego… No lo querían en Sálvame. Además, eso fue una apuesta mía personal”

Metas cumplidas que lejos de deberse a la buena suerte, asegura que han sido fruto de su competitividad y de sus peculiares gustos:

“A mí me encanta la gente diferente. Fíjate que de las primeras personas que representé fue a Carmen de Mairena. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero yo me siento muy orgulloso.

Yo me propuse ser el número uno. Yo soy un tío muy competitivo. Entonces, dentro del Universo Telecinco y dentro del Universo Sálvame, que yo tenía muchos representados ahí, pues yo me puse la camiseta. Me puse la camiseta y al final he acabado con la camiseta rota. Pero no me arrepiento. Sí que es verdad que yo, llegó un punto que pasé a ser un elemento más, un actor más dentro del mundo Sálvame. Ellos mismos me crearon. La figura del representante en este país no se conocía (…) El ponerte en primera línea tiene un peaje muy alto. Yo pensaba que nunca se iban a cruzar límites ni barreras conmigo. Yo este agresión que ha habido hacia mí durante un año y medio, yo esto de verdad que ni en las peores pesadillas de mi vida lo hubiese imaginado. ¿Lo volvería a hacer? No creo. Porque han metido a mi familia, han metido a mis hijos, han metido a mis padres. Cuando tú tienes un problema como es el que se estaba denunciando, administrativo, no entiendo por qué pasa a un tema personal. Eso es sucio. Eso es muy sucio (…) Yo no me voy a callar ante ellos”

Es más, no es sólo que Toño ahora afirme detestar Sálvame, es que no quiere ni volver a oír sobre pisar ese plató de televisión:

“A mí me llaman todas las semanas, no entiendo esta gente qué parte del no no entienden que yo no voy a pisar ese programa de televisión. Un programa de televisión donde a mí se me ha faltado al respeto, a mi madre, a mi padre… ¡A mi madre por escribir en Facebook! Pero bueno, mi madre podrá poner lo que le dé la gana. Es que es alucinante. Además que esta gente dé lecciones de moralidad de educación y de saber estar”

Por todo ello Sanchís afirma haberse hinchado a poner demandas:

“Están tomadas las medidas legales. Yo tengo demandado a Kiko Hernández, tengo demandado a Mila Ximénez, y más gente que está demandada. Claro que sí hombre. Esto ha sido un acoso y derribo. He demandado a la gente que sé que voy a ganar. La Justicia es muy cara en este país, no te puedes permitir el lujo de meter un patinazo en la Justicia”

En la lista de los supuestos demandados por Toño, este asegura que se encuentra su ex-representada Ylenia, a quien define de la siguiente manera:

“Es un personaje… Yo estaba con ella viendo una serie buenísima, que había un proyecto estupendo. Cuando salta todo esto a mí me dice… Fíjate que no voy a reproducir lo que me dijo sobre esta persona… Seguimos hablando, pasan los días y de repente me la veo en un programa de televisión poniéndome de vuelta y media.

No tiene nada de verdad y ahí está documentado en la demanda. El problema en esta vida es la ignorancia y cuando no sabes y cuando la gente lo que hace es explicarte las cosas y decirte por activa y por pasiva `vente a una reunión, vente a hablar con la discográfica, vente a tal…´ y no apareces. Ese es el problema. Entonces, lo que no quieras luego es justificar tu falta de disponibilidad para además, para que te expliquen cómo es tu contrato. A esta chica no se le ha robado nada absolutamente. Yo no tengo ninguna demanda por parte de esta chica. Yo sí que la tengo por parte de ella.

Ylenia no se ha dejado aconsejar, no se ha dejado hacer nada absolutamente. Su principal enemigo es ella misma”

Pero, aunque sus declaraciones sobre Belén e Ylenia dejan clara su animadversión, Toño nos sorprende poniéndose tierno rememorando los días de gloria a su lado:

“A mí me encanta la gente distinta y estos dos personajes han sido totalmente distintos y no volverán a haber personajes igual. Haber trabajado con ellas, de verdad, para mí ha sido… Aunque, la gente dirá… Pero de verdad yo he tenido momentos profesionales de mucha alegría. Porque aquí la recompensa de uno no son las medallas de oro, son las audiencias, y eso es lo que marca la carrera de los artistas de televisión”

Entre sus ex-representados que han hablado de él en los platós, Sanchís afirma que Fortu y Tamara –ex novia de Paquirrín- mintieron sin razón:

“Muchos representados míos luego me han mandado un Whatsapp pidiéndome disculpas. Fortu fue uno de los que me mandó un Whatsapp y me dijo “Tío, me he equivocado” Es que cuando veía `Es que Toño no ha cuidado de mi hija cuando estaba en Supervivientes” ¡Es que yo no era el representante de su hija! ¡Es que yo no tengo por qué cuidar de su hija! ¡Es que esto es de traca! La gente daba unos argumentos… Es que no ha cuidado a mi hija y entonces estoy enfadado. Es que yo no soy el representante de tu hija, el representante de tu hija tendrá que velar por los intereses de tu hija. Yo no tengo ninguna demanda por parte de ningún representado por nada. Me dolió mucho cuando vi a Tamara, una chica que era una ex novia de Kiko Rivera. Yo la había tratado a esta chica… Yo me olí que me estaba haciendo un chantaje, de hecho yo tengo una demanda paralizada porque me da pena. Porque yo tengo los Whatsapp aquí: “no tengo dinero y si no me dejas dinero voy a tener que…” Eso es un chantaje en toda regla. La demanda la tengo paralizada porque me da pena y porque no le voy a ganar nada a esta chica si está viviendo en una casa de okupa. Entonces, no le voy a meter en más líos. Pero hay a personas que lo tengo muy claro y sé perfectamente que voy a ganar y voy a ir a por ella”

Y es que, para Toño Sanchís, todo el mundo miente menos él. Incluso afirma haber sido sólo una víctima de sus polémicas imágenes con una reportera en Valladolid. Que el Alcalde se pronunciara llamando `impresentable´ a Toño Sanchís, que la Asociación de la Prensa de Valladolid hiciera público un comunicado en su contra y que la propia periodista asegurara que notó que le tocaban el trasero y que Toño le tiraba del pantalón da igual… Sanchís defiende su inocencia garantizando que su comportamiento estaba previamente pactado:

“Yo me quedé alucinado porque esa noche fue un súper conciertazo en la Plaza Mayor de Valladolid. Me felicitó el alcalde y toda la corporación y gobierno de allí. Y allí estaba esta chica con su novio que era el cámara. Oye, qué vamos a hacer, hacemos esto… Eso estaba totalmente previsto. Hacer una cosa distinta. Íbamos a hacer una cosa diferente. Estaba todo pactado. Cuando, al día siguiente no, al siguiente, yo me veo esta película. Pero promovida por quién, por el personaje este que se pone en contacto…Kiko Hernández. Es una marranada más de este programa de la tarde. Una manipulación de la información. Estaba pactado, su novio era el cámara, en ningún momento se faltó el respeto a nadie, en ningún momento se le metió mano a nadie, en ningún momento se hizo absolutamente nada. Una vez más desde ese programa, que no hacen más que ficcionar las cosas y las realidades lo llevan a un estado, pues de golpe de estado. Es que hay que rellenar 4 horas de programa”

Todo el mundo parece haberse puesto en su contra, incluso su expulsión de Gran Hermano VIP fue el resultado de un `complot de palmeros´ con el que culpa a Laura Matamoros e Ylenia entre otros:

“Han sido varios lastres. Aquí se han juntado una agrupación, una asociación de palmeros, que han sido los de la hija de Matamoros, las de Ylenia, los de tal, los de Pascual… Todos los que quieren hacer el coro rociero palmero y decir así me salvo de cuando vaya a este programa pues no me van a dar caña. A mí Navidad me da igual”

¡Pero que los seguidores de Toño Sanchís no sufran! Porque él lo tiene claro: “ Yo soy un tío súper feliz. Hago todos los días el amor prácticamente y me da exactamente igual lo que digan”

Todo un machote. Sólo espero que su mujer esté de acuerdo con esas cuentas…

