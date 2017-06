“Los 'social network' pueden ser también útiles para informar a la gente para la prevención de las enfermedades. Gracias a la autoevaluación me he detectado un tumor. He ido rápido a un médico profesional que me ha diagnosticado un tumor. Ha sido todo muy rápido. Me han operado y ahora estoy aquí contándolo. Así que, si notáis algo raro en vuestro cuerpo, vosotras chicas en las mamas, y los chicos en los testículos, id rápido a hacerlo controlar porque, a veces, los días pueden hacer la diferencia . Un beso y cuidad vuestro cuerpo”