Guerra abierta entre Toño Sanchís y Rodrigo y Bea de Gran Hermano 17

Así hablaba Toño hace tan sólo unas horas desde la emisora 10radio sobre su encuentro con 'Rodea': “Este sábado he estado en Cádiz y estuve en un evento. Y bueno, coincidí en el evento con Rodri y con Bea. Yo, sinceramente, pues no sabía quiénes eran. Sinceramente. Y, bueno, me los presentaron allí y tal. Estuve cenando con Rodri estupendamente y bien, me pareció un tío genial, la verdad. Y hoy me manda una fan `Este tío te ponía a ti verde y pedía tu expulsión. Y no me dijo nada, al revés, me dijo `tío, qué guay eres´… Yo creo que en la vida hay que ir de frente. Me parece un acto de cobardía y de cinismo estar cenando conmigo y no haberme dicho `pues tío yo pedí que te fueses a la puta calle´. Yo lo diría”

Rodrigo no tardaba en contestar a sus acusaciones de cínico y cobarde con educación y sin caer en descalificaciones:

“Toño en NINGÚN momento. Durante el tiempo que estuvimos juntos, hablamos de manera distendida como dos personas normales, ni somos íntimos amigos, ni somos enemigos. Le conocí ese día por trabajo y mantuvimos un trato cordial y divertido aunque antes de mi paso por GH habíamos compartido gimnasio sin conocernos. Como bien se sabe, y yo mismo se lo dije a él, Toño no es del agrado de Bea y por ello se saludaron educadamente. Recuerdo que Bea y yo somos personas independientes. A pesar de mi cercanía y cariño hacia Belén Esteban por cómo nos apoyó durante el concurso y nuestra visita a Sálvame, mi trato y opinión de Toño no se ha basado en ningún prejuicio. Tengo poco de cínico y cobarde. Espero que todo se entienda. Besos desde Praga”

Mientras, Bea ha sacado las uñas y, sin pelos en la lengua, ha salido en defensa de su novio: “No soporto a Toño que tenga que hablar de los demás para que alguien le recuerde es UN PENAS. QUEDA BIEN Y SONRISAS FALSAS UNA MEDALLITA. Lo suyo es pedir una foto y luego poner verde al personal? era su bolo y le pedían las fotos a mi novio penita en casa haces + que de bolo”

Pero, mientras Toño se empeña en aumentar su lista de enemigos íntimos, Bea y Rodrigo disfrutan de un romántico viaje a Praga donde la pareja disfruta de su relación fuera de la casa a pesar de los continuos rumores y críticas que se vierten sobre ellos en las redes sociales.

¡La última, un bulo que apuntaba que Bea se encontraba ya embarazada de Rodrigo tras haber posado en bañador!

La ganadora de Gh17 a quien no le hizo ni la menor gracia esas insinuaciones ha desmentido la noticia de su supuesto embarazo, pero no quedó ahí la cosa. Bea ha querido reivindicar sus curvas de la siguiente manera:

“Si tener carne es estar gorda, ¡VIVAN LAS GORDAS Y YO LA PRIMERA! #NOIMPORTATUPESOIMPORTAELTAMAÑODETUCORAZON COME CANTA RÍE Y NO LLORES COMETE TODOS LOS BOMBONES. Para toda esa gente que se mete con gente que tiene problemas de peso, enfermedades o no se sienten bien con ellas mismas. Un Besito MUY GORDO”

Aclaración que cuenta con el máximo apoyo de su pareja y compañero de concurso quien, lejos de tener algún problema con las curvas de Bea, no duda en presumir de novia con orgullo.

Para cualquier información de interés sobre los temas que tratamos, podéis dirigiros a mi correo: info@kikohdez.com o visitar mi página web