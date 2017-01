Naranjita la lía. La ganadora de 'GH' estrena tatuaje y cambio de look radical

El post 'GH' de Rodea está dando mucho de qué hablar. El año nuevo no ha conseguido calmar las aguas y las discusiones entre los exconcursantes en las redes sociales están a la orden del día. Enfrentamientos entre ganadores y reventados que acaban de desembocar en la segunda vez consecutiva que Bea se queda sin perfil de Instagram gracias a las denuncias de quien apoya al bando contrario. Pero, además de broncas y polémicas, también hay hueco para el amor.

La relación entre Rodrigo y Bea parece afianzarse cada día que pasa disfrutando al máximo de cada momento que comparten. Besos, arrumacos, amaneceres juntos y reuniones familiares. Y, para aumentar los cambios que está sufriendo la vida de la ganadora de 'GH 17', Bea ha decidido realizarse un cambio de look radical.

Extensiones y tintes gracias a los que ahora luce una larguísima melena de raíces morenas que se degrada hasta un rubio oxigenado. Y puesta a transformar su imagen, Bea ha decidido añadir a su piel un n uevo tatuaje en honor a 'Gran Hermano' que ya cuenta con numerosísimos parecidos razonables en las redes…

Un ojo de Gran Hermano envuelto en un corazón en la espalda cuyo significado explica de la siguiente manera: “El corazón significa pasión, la flor de loto en la cual dentro pone 'GH' significa crecimiento personal, ya que en la casa aprendí mucho de mí misma. El símbolo hindú debajo del ojo el cual me estuvo observando 3 meses y dos semanas, significa crecimiento personal hasta la paz interior”.

Pero Bea no ha sido la única, Rodrigo también ha aumentado su número de tatuajes añadiendo la imagen de un busto cuya cabeza se encuentra dividida en varias zonas adornadas con las siguientes palabras: Familia, Equilibrio, Amor, Risa, Él, Ella y el número 2.

Y es que aunque Rodrigo no haya conseguido hacerse con el ansiado maletín, él lo tiene claro, ha conseguido llevarse el premio de 'GH': “Quien no arriesga no gana... y GANÉ. Las palabras sobran. GRACIAS. Muchísimos besos a tod@s, no os olvidéis de querer... Es lo que realmente da la felicidad”

