¡Como dos gotas de agua! Raquel Bollo celebra la mayoría de edad de su hija Alma

Alma mantiene una vida tranquila alejada de las cámaras mientras se centra en sus estudios, en los que destaca para gran orgullo de su madre, a quien profesa un amor incondicional y una profunda admiración que siempre ha gritado a los cuatros vientos: "La persona más importante de mi vida, por la cual doy la vida. Sabes de sobra que todo lo q tengo te lo debo a ti y que todo lo q hago es por ti ,porque por muchos años que pasen nunca voy a poder terminar de agradecerte todo para mi sin duda alguna eres la mejor madre del mundo .. La madre que siempre está, la madre que te da su confianza, la madre que sé come el mundo por sus hijos y sobretodo la madre que comprende que para mí es importantísimo. Creo q a pesar de que no lo hago con nadie a ti te demuestro todos los días de mi vida que eres la persona que me da fuerza para seguir con todo y que eres lo q más quiero en este mundo sin ti yo no sería nada porque somos tan iguales .. Q sin ti no se vivir ... Espero tenerte por siempre a mi lado mamá ".