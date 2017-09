Kiko Hernández

Reciben a Bea y Rodrigo 'GH 17' con abucheos en el pregón de Guadalix











telecinco.es

Hoy hace un año que comenzó Gran Hermano 17 , y para Bea y Rodrigo el primer aniversario de su entrada en la casa iba a ser una fecha realmente especial ya que anoche se estrenaban con orgullo como pregoneros de las fiestas de Guadalix de la Sierra .

Pero parece que todos los vecinos no vieron con buenos ojos la invitación realizada por el Ayuntamiento de su localidad a estos dos ex-concursantes de 'GH 17' ya que, para asombro de los protagonistas, fueron recibidos por parte de los allí presentes con sonoros abucheos y pitadas , que hacían casi imposible escuchar las palabras de Bea y Rodrigo.

A pesar de todo, la pareja supo guardar las formas y continuaron su discurso con alegría y cariño hacia todos aquellos que tuvieron la educación de escuchar sus palabras haciendo caso omiso al intento de boicot de unos cuantos.

Una noche agridulce para la ganadora de 'GH 17' y su novio en la que Bea quiso quedarse con el lado positivo recordando con emotividad cómo Gran Hermano ha logrado cambiar por completo su vida dedicando su mensaje a todos los que en unos días experimentarán las mimas sensaciones:

“Una noche nerviosa, con miedos, inseguridades, de insomnio, acompañada de una amiga, con ganas de soñar y cumplir mi sueño. Digo nervios de esos que no tienes ganas de comer, de los que estás tan insoportable que no te aguantas ni a ti misma, digo miedo, ese miedo a ser "rechazada" en una casa de la que no puedes salir , simplemente por tu diferente y alocada personalidad, o simplemente miedo a lo que piense la sociedad, digo esa inseguridad que al final acaba siendo lo más seguro de uno mismo, digo esa amiga que se tiró a mi lado a relajar mis nervios haciéndome cosquillas media noche Miriam Guillen, cuando digo soñar eran las ganas de dormir para que llegase el día 8 de septiembre para soñar despierta durante 105 días , y os hablo de esa ilusión de las que seguramente (tú) hoy estás sintiendo por que eres el próximo concursante de Gran Hermano Revolution.

Hoy hace un año de aquella noche y os escribo desde GUADALIX DE LA SIERRA, donde cambio mi vida, donde todas las percepciones que tenía cambiaron , donde todo lo que imaginaba se quedaba corto, donde no creía que encontraría el 50% de mi felicidad con nombre y apellidos, donde el destino puso mucho más que un maletín que cambió la vida de mi familia y que agradecida estoy, si no que puso gente que me hizo aprender cosas tan simples y necesarias como por ejemplo, Montse esa generosidad de palabras, consejos y generosidad, como la lealtad y protección de clara, como la locura que desprende Miguel que solo entienden los locos para ser feliz, como la facilidad de que la opinión de la gente no debe importarte y que para ser completamente feliz debes saber amarte a ti mismo como me enseñó Simona.

El no poner etiquetas y saber que los polos opuestos pueden crear el amor más fuerte y verdadero , eso me lo enseñaste tú mi amor. Y hoy. De repente, me dicen elige una mesa y el destino vuelve a poner el número 22 en mi camino. Y así es la vida, destino. Suerte a todos los nuevos concursantes. Estoy deseando conoceros. mi mejor consejo es que DISFRUTÉIS cada segundo de esa AVENTURA. Que OLVIDÉIS la opinión de la gente de fuera, que seáis vosotros mismos , que no pongáis etiquetas sin antes conocer la personalidad. SUERTE”

Está claro que la pareja está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y que nada conseguirá enturbiar la ilusión con la que están celebrando todos los recuerdos acumulados durante este año en el que comenzaron a formar parte de la familia Gran Hermano .











Kiko Hernández

Kiko Hernández