El Backstage de Got Talent

¿Queréis saber todo lo que pasó ayer antes de la gala de Got Talent? ¿ Quién forma el equipo que está detrás de las cámaras, aquel que peina, maquilla, viste o cose el vestuario de los presentadores? ¿Queréis ver las fotos Behind the scenes? Si es así…os gustará este post.

Os contaré que Edurne y Eva Hache suelen llegar con más tiempo que los chicos, Santi, Jorge Javier y Risto, por eso del maquillaje y la peluquería.

Comienzo por Edurne, que ayer, guapísima, deslumbró con un vestido de terciopelo de House of London, joyería de Luxenter y stilettos dorados de Úrsula Mascaro . Natalia Belda se encargó de su make up & hair y Beatriz Ares de su estilismo.

Y lució una espalda…espectacular.

Eva Hache vistió de Juan Vidal , los zapatos eran de Marciano y las joyas de Helena Rohner .

Fue maquilada por A rancha Tejedor y peinada por Ana Pompa.

Las últimas puntadas a su outfit fueron dadas por la sastra Micaela Whitton.

Cuando los chicos llegan, acuden todos juntos a la reunión con Dirección.

Santi Millán, perfecto y elegantísimo vistió con traje azul de BikkermBergs , corbata, camisa y zapatos de Morato ,

Jorge Javier Vázquez, presentó con smoking de Anglomanía, camisa de Valentino, pantalón negro de Neil Barrett y calzado de Ferragamo, un look elegido por su estilista Roberto La Rossa.

El buen rollo no faltó, sino que se lo digan también a Antonio Núñez, estilista junto con quien os escribe de Risto Mejide.

Risto llevó americana y vaqueros de Zara, camiseta negra destroyed de Le Crane y deportivas de Cruyff Classics.

Y después de tanto retoque, reunión, cena y guión…estamos en directo!

Recuerda que responderé a tus preguntas la última semana del mes.