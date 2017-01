Contestaciones del mes de diciembre

Perdón, perdón…os estoy contestando casi con una semana de retraso. Pero es que en Mediaset no paramos. Si en el mes de diciembre tuvimos todos los especiales de Nochebuena, Nochevieja, Las Campanadas, fotos, promos etc… enero también lo hemos empezado fuerte. En unos días sabréis por qué. Feliz año a tod@s, y gracias por seguirme.

Kristina_oc: la barra de labios que la maquilladora Lola Múñoz aplicó a Natalia Ferviú (Cambiarme, 15/12/169) es la Lana de Nars.

rrd67, VegaGL: la chaqueta de lentejuelas de Lydía Lozano (Debate GH17, 11/12/16) es de Zara (hace 4 años) y la rosa también de paillettes (Sálvame, 16/12/16) es de C&A.

Lara Álvarez vivió un mes muy intenso…porque vistió muchos programas promocionando las Campanadas. En el especial de Nochebuena de First Dates, llevó un vestido rojo de Giambattista Valli, sandalias doradas de Úrsula Mascaró, y brazalete de El Mitode Gea.

aidacanela: la chaqueta dorada de brillo de Nagore Robles (Debate GH17, 11/12/16) es de Zara.

marodriguez07: la perfecto metalizada de Cristina Rodriguez (Debate GH17, 18/12/16) es de la tienda Nevada (San Sebastián)

xina24, Pakito308p, manuela1978nov, MILUCANCAN, Lui8: lo siento, pero los estilismos de los concursantes de La Voz, Coaches, colaboradoras no depende de mi Dpto. y no puedo facilitaros la información.

También grabó el especial de Nochevieja de First Dates, donde lució un vestido blanco bordado de Vicedomini, con zapatos nude de ante de Uniq Shoes.



Soniamhurtado, dolan, Monimo21, mjcoll, olazaran11, Mariahsaez: la falda negra y roja de Paz Padilla (Sálvame, 14!12/16) es de Barbarella. La blusa de estrellas (21/12/16) es de BDBA. La perfecto marrón (Sálvame, 08/12/16) es de Stradivarius. El vestido negro bordado (04/01/17) y la beisbolera (11/01/17) son de Zara.

rrd67: encontrarás leggings de lentejuelas plateadas en Primark.

entre2aguas: muchas son de NYC, y otros muchos de Batela. El top de encaje de Beatriz Cortázar (30/12/31) es de Teria Yabar y el labial de Natalia Ferviú (Cámbiame, 11/01/17) es del Pop Life de Nars.

Un día antes de las Campanadas, conectó con Sálvame Deluxe desde la Puerta del Sol. Para la ocasión, escogí una camisa de gasa estampada de www.atoslombardini.com , vaqueros de campana de Lee, botines de Más 34.

crisbadmar: las pulseras de Terelu: la pulsera de plata es de Uno de 50, las demás son amuletos y el anillo es de Swarovski.

Y antes de dar la bienvenida al nuevo año, Lara acudió al plató de QTTF, donde lució un vestido de plumeti negro de Justicia Ruano, Muy Personal con zapatos de UniqShoes.

Nieves_shiwa, martita7171, mmmi: el labial de María Patiño (Deluxe, 06/01/17) es una mezcla de la barra Greta, y del perfilador Never Say Never (las dos cosas de Nars). Carlota Corredera llevó un polo de Forever 21 y pendientes de Inmaculada Vergara.

