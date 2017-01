Las Campanadas de Mediaset se llamaron las Campanadas del Amor, y Amor a primera vista fue lo que sentimos Lara y yo, con el vestido que escogimos para presentarlas. Todo empezó a primeros del mes de diciembre, porque como sucede de año en año, suele ser la fecha en la que comienzo a buscar los looks para las fotos, promociones y el más importante, el vestido con el que la presentadora de las Campanadas despide y da la bienvenida al nuevo año. Fueron muchos, muchos lookbooks los que ojeé, webs de moda por las que navegué, y showrooms que visité, hasta dar con los vestidos elegidos.



Había que cubrir la Promo, para la que quise un look navideño. El vestido en color champagne con el que la grabó, lo firmó Hannibal Laguna y llevaba bordados en el bajo, los hombros y la abertura del escote. De zapatos, elegí unos metalizados de Mascaró. Para las fotos, escogí uno más entallado en terciopelo con manga en gasa negra de Coosy, en los pies, volví a confiar en Mascaró escogiendo unos stilettos trenzados en charol y ante negro. Para Carlos Sobera, mi compañero estilista Antonio Núñez y yo, optamos por un smoking de Massimo Dutti , que combinamos con camisa y pajarita de Roberto Verino, fajín, gemelos y zapatos de Sagaz. Siguiendo el Dress Code negro del staff de First Dates, elegimos los tres LBD de Lidia Torrent en French Connection. La noche de fin de año, lució unos pendientes de aros de oro blanco con brillantes y cuarzo suspendido del joyero Isidoro Hernández (c/ Claudio Coello 38).

Para su compañero, Matías Roure, una camisa de Marc Jacobs, pantalón de Massimo Dutti, Fajin de Sagaz y zapatos de Ángel Infantes. Para las fotos variamos la camisa por otra, con pechera de lentejuelas de Zara y para las Campanadas, por una negra con cuello bordado y americana negra, también de Zara.

Para la noche de fin de año, acudimos a Anglomanía, una tienda en la calle Villanueva 16, donde encontramos el smoking de Carlos Sobera, en color azul con cuello de raso negro, y lo combinamos con camisa y pajarita de Roberto Verino, y zapatos, fajín y gemelos de Sagaz.



Lara Álvarez es tan guapa y tan exuberante de rasgos, que siempre intento que prevalezca el “Menos es Más” para conseguir una imagen elegante para ella.

Así que tras muchos fittings de paillettes, tejidos más ricos o siluetas voluptuosas, me di cuenta de que por ese camino, no encontraría el vestido que buscaba para ella. Y tras seguir navegando, acudiendo a talleres de diseñadores y recibiendo propuestas de bocetos, di con la diseñadora Vicky Martín Berrocal, quien me dijo que sería un placer vestir a la presentadora. Intercambiamos opiniones y en ese instante supe, que las dos queríamos lo mismo. Queríamos algo elegante y sencillo, pero digno para la noche en cuestión. Me mandó bocetos y una foto del vestido elegido. Era silueta, justo lo que buscábamos, en color rojo (color favorito de la abuela de Lara), con transparencias en los hombros y aplicaciones plata. ¡Y Nos encantó!

Ya solo faltaba probarlo, así que cuando media España estaba de puente, un miércoles 7 de diciembre, volvimos a hacer otra prueba de vestuario en la que por fin, dimos con el vestido. Fue probarlo y ambas decir ¡Lo tenemos! Fue sin duda: Amor a primera vista.

Lara vestiría de la nueva línea de la diseñadora. Días más tarde, Vicky acudió a los estudios de Telecinco para conocer a Lara y hacer otro fitting. Y ese mismo día, bajo las órdenes de Trini Lauder (Responsable de Maquillaje y Peluquería de Mediaset), Rosalia García (Hair) y Cristina Aparicio (Make Up) hicieron sus pruebas correspondientes.

Lara no es mucho de joyas, así que sólo llevó unos pequeños brillantes de Isidoro Hernández para que le dieran luz. Un anillo de oro de Ninety para que le diera suerte, y unos high heels de ante rojo de Úrsula Mascaró para que estilizaran aún más su figura.

Y esta es la Historia del Vestido de Fin de Año de Lara Álvarez… pero el relato no termina aquí… ¿Visteis el mannequin challenge de todo el equipo técnico antes de las Campanadas?

Os lo contaré dentro de unos días…

Gracias a todos los proveedores que siempre confían en mi trabajo cediendo tantas y tantas prendas de vestuario. Y Gracias a todos vosotros por tantos cariñosos comentarios que me habéis enviado por aquí y por mi instagram (@mayte1969) felicitándome por el look de Lara. ¡Gracias!

Fin de fiesta…Lara posa con Antonio Núñez y Pedro Salgado (sastrería).

¡Feliz 2017!



Recuerda que responderé a tus preguntas la última semana del mes.