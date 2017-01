Un Mannequin Challenge

El reto del maniquí es un fenómeno de internet basado en vídeos virales donde los protagonistas están totalmente inmóviles mientras una cámara en movimiento los filma, generalmente con «Black Beatles» de Rae Sremmurd como canción de fondo. Su origen tuvo lugar a finales de octubre de 2016 en Florida, donde algunos estudiantes decidieron hacer poses generalmente inspiradas en las típicas de los maniquís de un centro comercial. A partir de esa fecha, son millones de videos los que se han grabado y se han publicado en las RRSS.

Y nosotros tenemos el nuestro, porque el día 31 de diciembre, justo antes de conectar con la Puerta del Sol, todo el equipo que estaba trabajando en esa mítica plaza para las Campanadas de Mediaset, tuvo la oportunidad de grabar un #MannequinChallenge.¡Pincha en el video para verlo!

Para la ocasión, Dirección me pidió vestir a Lara con un Kimono, y no se me ocurrió mejor sitio para encontrarlo, que Amores Eternos, una exquisita tienda en la calle Santa Bárbara 9, de Madrid.

El kimono era de seda azul pastel y lleva un print de conchas de colores, se lo anudé con un cinturón de cuero negro de Maje.

*En la foto, Lara posa con Pedro Salgado de sastrería.

¿Quién hizo el video?... presentadores, equipo de Dirección, guión, contenidos, realización, staff, producción, maquillaje, peluquería, estilismo, sastrería, sonido, seguridad, conductores, jefe técnico, azafatas, mozos, mezclador, cámara, regidor, Cue, iluminación, escenografía, ambientación, publicidad, limpieza, electricistas, mantenimiento, catering…

Recuerda que responderé a tus preguntas la última semana del mes (sorry, este mes, voy con retraso).