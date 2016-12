Tic Tac Tic Tac

¡La cuenta atrás ha comenzado!. Solo faltan dos días para terminar el año y para que puedas tomarte las uvas de la suerte con nosotros.

Serán unas Campanadas con mucho amor…All You Need is Love!

Lara Álvarez, Carlos Sobera, y parte del staff de First Dates (Lidia Torrent y Matías Roure) desde la Puerta del Sol, darán la bienvenida al 2017.

Para las fotos promocionales, mi compañero Antonio Núñez y yo, elegimos para Matías un look de camisa negra con pechera de lentejuelas de Zara, fajín de la tienda Sagaz (c/Ayala 61), pantalón de Massimo Dutti y zapatos de Angel Infantes.

Para Lidia, un vestido de encaje negro de French Connection y pendientes de Anton Heunis.

Para Carlos, un smoking negro de Massimo Dutti, con camisa blanca y pajarita de raso de Roberto Verino, fajín, gemelos y zapatos de Sagaz Men Fashion.



Para Lara, un vestido de terciopelo elástico, con corte asimétrico con tul en la manga de Coosy y stilettos de ante y charol trenzados de Ursula Mascaró.



En la foto: Cristina Salas maquillando a los presentadores.

Y Rosalía García dando los últimos retoques a la Peluquería.

*David Cardona (Subdirector de Prod. Ejecutiva de Entretenimiento) con Matías y Lidia.

¿Brindáis con nosotros?

Os esperamos el día 31. ¡Tomate las uvas con Mediaset!

Recuerda que responderé a tus preguntas la última semana del mes.