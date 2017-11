Calculan las nominaciones durante horas mientras llaman estrategas a otros

El Gato Encerrado

Pasen y vean, señores. La versión cutre y salchichera del ‘nominator’ de Pepe Herrero . El remedo absurdo y decadente de uno de los grandes mitos de nuestro querido programa. El ‘bellotator’ tiene a Carlos de gurú nominador. En este ‘Charlie y la fábrica de bellotas’ Carlos es nuestro Charlie . ¡Todo cuadra! En el papel estelar de los Oompa Loompa tenemos a Carlota, Mina y Pilar . Estos de la vulgar bellota se esfuerzan tanto como aquellos, pero con peores resultados. No dan una, oiga. La noche había comenzado bien, apañando un día un poco flojo, con sesiones de beauty varias por parte de Carlota , así como piscina y bailes free style por parte de Yangyang . Los planes nominatorios siempre pueden animar el cotarro. Lo que no pensaba yo es poder llegar a esto. Para mingitar y no echar gota. Qué grande la sesión de bellota nominaciones. Gracias por tanto a este Charlie y sus particulares Oompa Loompa . Reverencia para ellos.

No voy a resumir las intenciones. Todo empezó con la idea de subir a Rubén y lograr que quede nominado esta noche. No tuvieron en cuenta que es justo lo que él desea. Es una aspiración lícita y hasta diría que una buena estrategia . Otra cosa es necesitar darle tantas vueltas. Me hicieron recordar aquellos maravillosos muñecos del guiñol del desaparecido Canal +. En concreto al guiñol de José María Aznar que siempre utilizaba los dedos para enumerar y cuando se quedaba ya sin dedos acudía a los del Hilario Pino de latex que tenía al lado. A estos también les faltaban dedos, y hasta casi bellotas. Ni con un encinar entero en época de dar fruto hubieran tenido suficiente.

Lo más chungo, a la vez que vergonzoso, que terminasen grabando bellotas a modo de chuleta para la hora de las nominaciones. A ver, una cosa es hacer cálculos de la forma que puedan y otra llevar chuleta al examen . Cuando yo estudiaba algún profesor se ocupaba siempre de insistir que no estaba prohibido usar chuleta siempre y cuando no lo viera. Y siempre lo veía. Y te quitaba la chuleta. Y te caía luego la mundial. Igual eran muy estrictos donde yo estudiaba, pero no lo creo. El ‘súper’ hace aquí de profesor y estoy seguro de que les quitará la chuleta. Aunque ni con chuleta son capaces de acertar algo. Ni por aproximación, vamos. La ‘risión’, amigos.

Son tan malos y ridículos como aquellos de Gran Hermano 11, con Nagore Robles a la cabeza, que ni siquiera sabían cuadrar los puntos. ¿Si no sabes sumar para qué te metes? Ni siquiera aciertan en algo tan evidente como que librando a Hugo , al que tienen como supuesto enemigo a batir, le están poniendo una mullida alfombra hasta la final. Puente de plata para evitar a sus seguidores gastar un céntimo , reservando así todo el arsenal para los momentos claves finales, que habrán de llegar. De acuerdo que se ha estado salvando, pero no más que Maico . ¿Por qué no enfrentarse a él? Cuando menos desgastar a sus seguidores mientras se van salvando ellos.

Recordemos que Carlota no ha estado nunca nominada y Carlos solamente una vez (con otros tres en la palestra). Que a poco estuvo de ser expulsado él en lugar de Daniel . Mina ha estado las tres últimas veces en la palestra , una menos que Hugo . Pero es que este se lleva salvando ya tres semanas, y apunta a que tampoco estará nominado hoy. Que yo feliz, pero puede ser otro fallo en la quiniela. Igual juegan a no acertar ni un resultado. La quiniela inversa puede que sea lo suyo. Mina es la única que hizo la observación sobre Hugo , sin demasiado éxito. Entretenidos con su fábrica de bellotas, los Oompa Loompa de Guadalix seguían al lío cuando el reloj marcaba las cinco de la madrugada. Debió resonar una voz en la casa que dijera: “No va más, señores”, como en la ruleta de los casinos.

¿Cosas interesantes? Pocas, la verdad. Llamativa alguna, como que Pilar esté dispuesta a darle un punto a Hugo antes que a Carlos o Carlota lo puedo entender. Entre Oompa Loompa no se tocan. Pero también antes que a Gabaldón o a Yangyang . La misma Yangyang que ha pasado de ella durante días, concretamente desde que regresaron Laura y Miriam . Ayer ya volvía a congraciarse con su amiga. La china es muy de “a rey muerto rey puesto”, y Pilar ocupa ahora para ella el puesto que ha dejado Laura . Lo que no sabe ni Pilar , ni Yangyang ni ninguno de los otros es que ese lugar está reservado para uno de los 100. Una cara nueva, más para nosotros que para ellos aunque también, porque hace 59 días que no ven el rostro a esa persona.

No sé si será hombre o mujer el de los 100 que entrará esta noche para cubrir la plaza de Laura . Las cosas se han equilibrado y ahora están igualados los 10 concursantes que siguen en la casa: 5 chicas y 5 chicos. Terminará la noche con 10 igualmente, porque hoy la puerta de la casa se abre para dejar salir al expulsado y entrar al reserva . Podemos imaginar las reacciones, que son siempre semejantes en casos como este. La mayoría dirá que entra fresco cuando ellos sufren el desgaste de dos meses encerrados, que si tiene ventaja o que no puede ganar. Y alguien dirá que agradece ver una cara nueva. Puede incluso que puedan decir ambas cosas. Mina decía ayer: “¿Te imaginas que entra uno de los 100? Yo creo que no”. La pregunta era acierto total, pero lo anula su posterior conclusión.

El inconveniente mayor no es que entre fresco sino toda la información que trae del exterior. Esto es así desde siempre. Recordemos que desde la primera edición se ha sustituido a quien abandona aunque quede poco para el fin . Javier Estrada entró en Gran Hermano 3 durante la semana 14. El nuevo concursante que se incorpora esta noche lo hará en la semana 10. Lo digo por todos aquellos que tengan la tentación de decir que esto es el fin de Gran Hermano , que esto no es el mismo concurso de siempre. La mayor parte de las veces el comentario parte del desconocimiento y casi siempre está hecho con resquemor, resentimiento o mala intención, o sea, mala baba.

Abandonos y reservas hubo desde siempre, como digo. Y repescas desde Gran Hermano 9, hace ya una decena de ediciones. Con todo, creo que debería ponerse un poco más de celo en el uso de información del exterior . Ya sé que Laura y Miriam volvieron para animar la cosa, y ahora podemos decir que lo han conseguido en buena medida. Me sigue pareciendo sucio que Carlota , cuya salida se produjo en una delicadísima situación, utilice supuesta información del exterior para intentar modelar la voluntad de otros. Sigue a pico y pala con Pilar para que crea que Hugo la está menospreciando con ‘confes’ incendiarios en su contra. Carlos se quejaba ayer de que Laura y Miriam habían vuelto utilizando información de fuera “como arma arrojadiza”, pero con Carlota chitón.

Usar información del exterior comporta un peligro, pero si se trata de intoxicar con mentiras estamos hablando de algo que de alguna forma se debería evitar. El argumento de autoridad , también conocido como magister dixit (el maestro dijo), es una falacia siempre, todavía más en este caso al partir de una mentira. A la falacia del argumento de autoridad, de tipo genética, se suma en este caso la falacia de improcedencia . Carlota no tiene nada de autoridad en la materia y la información que transmite es basura sin conexión alguna con la realidad. El error viene de que ha estado fuera de la casa unos días. Dadas las circunstancias en que se dio esa circunstancia produce hasta sonrojo que lo use como argumento de autoridad.

Mina casi acierta sobre lo que sucederá esta noche no solo por sugerir que pueda entrar uno de los 100 sino por su mala intuición respecto a la expulsión. No hace falta explicarlo: lo que para ella es una intuición mala a este gato disfrutón le parece muy buena. Carlos le pidió que no se pusiera la venda antes de la herida . Luego piensa que habrá herida. De hecho, como Oompa Loompa planificaron teniendo en cuenta la expulsión de Mina . Mira, ahí estuvieron no tan mal. Gabaldón fue ajeno a esta movida , aunque al principio de la noche también hablaba de nominaciones, en este caso junto a Hugo, Rubén y Miriam . Es el tema de los miércoles por la noche. Curioso que un rato antes hubiera dicho que daría un punto a Miriam , pero en ese momento todos coincidían en que entre los presentes no se tocarían. Mucho más llamativo que Gabaldón tenga reservado los 2 puntos a Mina si sale Pilar , que serán 3 si es Maico el expulsado. Por ejemplo, Gabaldón piensa dar 3 a Maico , 2 a Mina y 1 a Miriam si sale Pilar . Mina es objetivo antes que Yangyang . Pues olé por él.

Ahora hablando más en serio sobre el ‘bellotator’ de esta madrugada, me gusta que jueguen, que calculen nominaciones, que intenten salvarse y piensen estrategias para poner las cosas a su favor. Eso es Gran Hermano . Lo que parece una contradicción inmensa es escuchar que critican a los demás por estrategas. Carlota afirmaba anoche, mucho antes del momento bellota: “Creo que todos están jugando menos vosotros, Cris y Pili”. Ese vosotros se refería a Carlos y Mina , sus interlocutores en ese momento. Y esto lo decía Carlota mientras contaban puntos para lograr empatar a dos de sus enemigos como cuarto nominado.

Que se pasen toda la noche y madrugada posterior casi hasta el alba haciendo cuentas, planeando nominaciones y grabando bellotas con lo que han de votar esta noche y al mismo tiempo Mina se muestre contraria a que pueda ganar un jugador como Hugo es puro disparate. Están jugando, y hacen bien. Pero parece increíble que llamen “jugador” a quien lleva horas durmiendo plácidamente en su cama. Hugo nunca ha contado bellotas ni nada similar. Confía en su intuición, que es sorprendente. Acierta casi siempre. Anoche, casi de forma simultánea al momento en que decían de nominar a Rubén para intentar ponerlo en la palestra, Hugo le decía al propio Rubén que temía fueran a hacer eso mismo. No salgo de mi asombro con este concursante.

Sigue la campaña intensiva contra Maico . Cada día me desagrada más escuchar cosas como esto de Gabaldón ayer: “Maico es un mierda de tío”. Dice que Yangyang y Maico son igualmente personajes nada auténticos, pero el italiano “es más sucio”, un “mierdas que se automargina”. Carlos va en la misma línea, a la que sumó anoche en la radio Mina , y de forma algo más tímida y menos faltona Miriam . Bochornoso asistir a una campaña como esta. Produce cierta impotencia, he de confesar. Y cierto sonrojo. Encima no se dan cuenta de lo contradictorio que resulta llamar a Maico egoísta y criticarle porque da comida a Yangyang . ¿Un poco de coherencia sería posible?

Parecidos razonables

De entre los que siguen en la casa solo me faltaba el parecido de Hugo . No me ha sido fácil y no recuerdo que nadie me haya ayudado con esto. Me he tirado a la piscina y le he sacado parecido con el joven Warren Beatty . No sé por qué, pero me viene a la cabeza desde que le conozco. A Hugo , no a Warren .

Moleskine del gato

Vimos parte del ‘confe’ en el que Laura dijo que se piraba. “Que no, que no tengo ganas de seguir aquí, súper”, decía. “Aquí nos creemos que con un perdón está todo arreglado”, dijo en otro momento. Está claro que no le ha sido suficiente para ella el perdón de sus compañeros. Lo respeto. Bendiciones y buenas noches , como dice Sandro Rey (no sé por qué me ha venido esto a la cabeza).

Rubén y Miriam están ahí pelando la pava a tiempo parcial, que empieza a ser menos parcial. Que si me resbalo y me caigo encima de tu regazo, que si te hago ojitos, que si te pregunto por si te has liado con alguien fuera. Gracioso con la pregunta Rubén habiéndose liado él con Aly . Y a todo esto Miriam sigue con la pulsera que supuestamente le regaló Alessandro Livi . El italiano va recibiendo concursantes en la discoteca esa a la que no haré publicidad porque no me nace. Ya es parte de la liturgia: gala, debate y en medio visita de rigor a Alessandro en la discoteca esa. Antes de irse Laura le había contado Miriam con medias palabras verdades enteras. Tengo claro que le dijo con oscura claridad que bajo el edredón hubo más que manualidades entre ella y Rubén . Semanas más tarde sabemos que hubo algo más. “Yo soy muy discreta”, decía Miriam para rematar, explicando por qué no lo habíamos sospechado.

Esta noche tenemos una fiesta. Jorge Javier será el maestro de ceremonias de la gala de visitas familiares. Otra gala esperada. Y con juego de las tentaciones , que esta vez pondrá en manos de quienes no levantaron el teléfono hace una semana la decisión sobre cuántos minutos tendrán quienes sí lo hicieron para ver a sus familiares. Además, expulsión, entrada de uno de los 100 y nominaciones en el ‘confe’. Viva todo .











El Gato Encerrado